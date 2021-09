Die schönsten Fotos der Bielefelder Nachtansichten

Knapp 5000 Menschen haben die 19. Bielefelder Nachtansichten besucht. Die Stimmung in der Stadt und in den Kultureinrichtungen war besonders. Das Publikum und teilnehmende Institutionen zeigten sich durchweg begeistert.

Die Besucherzahlen liegen aber unter denen der Vorjahre. Zuletzt wurden 12.500 Nachtansichten-Besucher an 56 Kulturorten beim Event in 2019 gezählt. Der Rückgang ist laut Veranstalter hauptsächlich auf die allgemeine Pandemielage zurückzuführen. Außerdem hat die beliebte Kulturveranstaltung erstmals nicht am traditionellen Termin - am letzten Samstag im April - stattgefunden, sondern pandemiebedingt an einem Ausweichtermin. Dadurch konnten einige Institutionen wegen Terminüberschneidungen oder Ausstellungsumbauarbeiten nicht bei den Nachtansichten 2021 teilnehmen.