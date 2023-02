Die Seelenfänger und ihre Jünger

Das Seminar dauert 15 Stunden und kostet 920 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Dafür bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer - ja, was eigentlich? Sie wissen es nicht, versprechen sich davon aber nichts weniger als ein besseres Leben, eine 180-Grad-Wende. Der Jugendclub des Theaters Bielefeld widmet sich in seiner aktuellen Inszenierung Sekten, Psycho-Gruppen, religiösen, ideologischen Gemeinschaften. Die Premiere von „Sofortige Erleuchtung inkl. Mehrwertsteuer“ von Andrew Carr wurde im TAM-drei vom Publikum begeistert gefeiert.

Das Publikum wurde dabei gleich von den komplett in weiß gekleideten Ausbildern mit einbezogen - als Claqueure, die den potenziellen Seminaristen ein gutes Gefühl bei jeder noch so banalen Lebensäußerung geben sollten. Es gibt ein Paar, dass schon einmal erleuchtet wurde und diese Erfahrung wiederholen will - Heulattacke eingeschlossen. Es gibt die Schüchternen, die Feministin, die Suchenden, die Unsicheren, die Aufmüpfigen (was natürlich sofort abgestraft wird).