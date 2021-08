Die Sinne für die Natur geschärft

Bielefeld

Alle Gedichte des Bandes „Schorfheide“ tragen eben diesen Titel. Sie schildern fein beobachtet und wortgewaltig die Natur und sind eine Liebeserklärung an diese Landschaft nördlich von Berlin. Verfasst hat sie Gerhard Falkner. Vor den Toren Bielefelds, auf dem Hof Meyer zu Müdehorst in Schröttinghausen, hat der Lyriker am Donnerstag mit einer Lesung Teil 2 des regionalen Literatur- und Musikfestivals „Wege durch das Land“ eröffnet.

Von Sabine Schulze