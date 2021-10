Die Stadt legt jetzt Beschwerde ein

Bielefeld

Die Stadt Bielefeld will die Kritik des Verwaltungsgerichts Minden an der Sperrung der Klasingstraße nicht akzeptieren. Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) kündigte an, gegen den in einem Eilverfahren ergangenen Beschluss Beschwerde einzulegen.

Von Michael Schläger und Peter Bollig