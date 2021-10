Die Stadtteile nicht vergessen

Was all diese gemeinsam haben: Es geht vor allem um den Verkehr in der Innenstadt. Doch Bielefeld besteht bei weiten nicht nur aus der City. Und manchmal, so scheint es, kommen die Menschen, die in den Stadtteilen wohnen, zur kurz bei der Debatte, wie der Verkehr künftig gestaltet werden soll.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar