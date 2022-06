Die tiefe Stille nach dem Bielefelder Amoklauf

Ist es ein Vorteil, wenn man gleich nach einem Amoklauf Urlaub hat? Lehrer, Schüler und Eltern des Berufskollegs Senne können es ja auch nicht ändern, dass es am Montag nach dem Sondereinsatz am vergangenen Freitag keine Routinen gibt, die einem erst einmal helfen, wieder Tritt zu fassen.

Das Berufskolleg in Senne ist am vergangenen Freitag Schauplatz eines Amoklaufes und eines SEK-Einsatzes gewesen.

Darum ist an diesem Montag, an dem der Parkplatz vor der Schule sonst leer, die Eingangshalle des Kollegs normalerweise verwaist ist, noch richtig was los. Wer seine Sachen noch nicht gepackt hat und abgereist ist, der sucht noch einmal seine Schule auf.