Die Ungerechtigkeit im Fußball

Während ihre männlichen Kollegen beim Sieg der Europameisterschaft 1992 umgerechnet 30.000 Euro pro Spieler erhielten, mussten sich die deutschen Fußballerinnen bei ihrem EM-Triumph drei Jahre zuvor mit einem 40-teiligen Kaffeeservice begnügen. Zwar hat sich die Situation für Profifußballerinnen in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland verbessert, doch die Unterschiede zwischen Männer und Frauen bei den Gehältern und den Strukturen sind immer noch gewaltig. Im Rahmen ihre Bachelorarbeit hat die FH-Studentin Johanna Burre dies untersucht.

An diesem Mittwoch spielt die deutsche Frauen-Mannschaft bei der EM in Großbritannien um den Einzug ins Finale. Gut zehn Millionen Deutsche werden das Spiel vor dem Fernseher verfolgen. Darunter ist auch Johanna Burre, die in ihrer Abschlussarbeit einen Blick hinter die Kulissen des Frauenfußballs geworfen und dabei auch die Arbeitsbedingungen von Profifußballerinnen untersucht hat.

Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten

Welchen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten müssen sich Mädchen und Frauen auf ihrem Weg zum Fußballprofi stellen? Und was genau unterscheidet sie im Vergleich zu Jungen und Männern? Diesen zentralen Fragen ging Burre in ihrer Arbeit im Studiengang „Soziale Arbeit“ am Fachbereich Sozialwesen nach.

Seit 15 Jahren spielt sie selbst aktiv Vereinsfußball. Einige Kontakte zu Erst- und Zweitliga-Spielerinnen baute sie dabei auf. Seit einem Jahr ist sie in einer Nachwuchsakademie eines Bundesliga-Fußballvereins als Pädagogin in Vollzeit beschäftigt. Dieser stellt selbst mehrere Frauen- und Mädchenmannschaften, darunter auch eine Damenmannschaft in der 2. Frauen-Bundesliga. Damit hat Burre Zugang zum täglichen Geschäft im Fußballberufssport von Männern und Frauen. Gepaart mit ihrer eigenen Spielzeit wurde somit das Interesse für das Thema ihrer Arbeit, Ungleichbehandlung von Frauen im Fußball-Leistungssport, geweckt.

„Gender-Pay-Gap“

Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen erleben Fußballerinnen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Am deutlichsten wird dies auf den ersten Blick beim Einkommen: Mädchen beziehungsweise Frauen verdienen im Profi-Fußball deutlich weniger Geld als Männer, auch die Prämien sind signifikant kleiner. „Zwar sind exakte Gehälter von Fußballerinnen und Fußballern öffentlich nicht bekannt“, räumt Burre ein. „Jedoch gibt es im Internet diverse Schätzungen von Fachleuten zum Verdienst von Männern und Frauen, und diese liegen exorbitant weit auseinander. Der signifikante Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen, auch als „Gender-Pay-Gap“ bezeichnet, ist im Fußball so groß wie in keinem anderen sportlichen und außersportlichen Bereich“, so die Absolventin.

Frauen verdienen fünfstellig, Männer siebenstellig Foto: Ein Beispiel hierzu: Spielerinnen der deutschen Frauen-Bundesliga verdienen im Durchschnitt 39.000 Euro im Jahr. Das entspricht 3.250 Euro pro Monat. Währenddessen belaufen sich die Einnahmen eines Bundesligaspielers auf 47.500 Euro pro Spiel. Umgerechnet ist das ein Jahresgehalt von 1,9 Millionen Euro. Dabei müssen sich Spieler, die im Bereich von 1,9 Millionen befinden, eher noch zu den Geringverdienern zählen. Zusätzlich zu den Gehältern kommen bei vielen Fußballerinnen, genau wie bei ihren männlichen Kollegen, noch Einnahmen durch Prämien und Werbeverträgen hinzu. Doch bei den Damen sind diese nur ein kleiner Zusatzverdienst, so die Recherchen von Burre. ...

Noch deutlicher wird der Gender-Pay-Gap beim Blick auf den ehemaligen Toptorjäger des FC Bayern München, Robert Lewandowski. In der vergangenen Saison 2021/2022 soll sein Jahresgehalt 19,5 Millionen Euro betragen haben. Sein weibliches Pendant, Sidney Lohmann, die ebenfalls beim FC Bayern München spielt, verdiente dagegen knapp 150.000 Euro pro Jahr.

Ein Hauptgrund für diese Einkommenslücke ist Diskriminierung, vermutet Burre – gerade in Deutschland. Während die Verbände in den USA, England, Brasilien und Norwegen Männern und Frauen mittlerweile die gleichen Prämien zahlen, gibt es in Deutschland nach wie vor gewaltige Unterschiede. Deutlich und aktuell wird dies bei der jüngsten EM: Bei der EM 2021 hätte der DFB jedem deutschen Spieler eine Gewinn-Prämie von 400.000 Euro gezahlt. Dagegen steht jeder deutschen Spielerin beim Titelgewinn in diesem Jahr mit 60.000 Euro nur ein Sechstel der Männer-Prämie zu.

Frauen fahren nach der Arbeit zum Training

Der geringere Verdienst der Frauen sorgt für einen weiteren erheblichen Unterschied zu ihren männlichen Kollegen: Die meisten Spielerinnen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga gehen zusätzlich zum Fußball einem externen Job oder einem Studium nach, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Nach zum Teil achtstündiger Arbeit fahren sie zum Training, das mit An-und Abfahrtszeiten rund drei bis vier Stunden pro Tag umfasst. Neben normalen Fußballtrainingseinheiten kommen Analyseeinheiten, Mannschaftsbesprechungen, Individualtraining und Vereinstermine hinzu.

Wenn Auswärtsspiele oder Trainingslager anstehen, müssen sich Spielerinnen teilweise Urlaub nehmen. Johanna Burre: „Auf diese Weise können sie sich nicht so entwickeln und verbessern, wie es viele Männer können, die bereits im unterklassigen Bereich das Privileg genießen, sich ausschließlich auf den Fußball konzentrieren zu können.“ Burre unterstreicht: „Spielerinnen könnten sich noch viel besser entwickeln, wenn sie die gleichen Voraussetzungen wie ihre männlichen Kollegen genießen würden.“