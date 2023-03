„Die Vielfältigkeit der Stadt feiern“

Bielefeld

Mit mehr als 70 Veranstaltungen in März und April gehen die Bielefelder Aktionswochen gegen Rassismus ins achte Jahr. An diesem Mittwoch startet das Programm mit einer Ausstellung zu Migrationsgeschichten im Historischen Museum, Ravensberger Park 2, von 10 bis 17 Uhr. In den kommenden acht Wochen lädt der Veranstalter, das "Bielefelder Netzwerk rassismuskritischer Arbeit", alle Bielefelder zu Vorträgen, Ausstellungen, Konzerten und Vielem mehr ein.

Von Julia Siedhoff