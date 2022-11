Die Weihnachtszeit mit all ihren Facetten

Es war ein Abend zum Träumen und Mitsingen. Mit berühmten Liedern von Rolf Zuckowski wie „In der Weihnachtsbäckerei", „Schneeflöckchen, Weißröckchen", und „Morgen kommt der Nikolaus". Das Musical „Die Weihnachtsbäckerei" erzählt die Geschichte des erstgenannten Weihnachtsklassikers von Zuckowski. Die Zutaten fehlen und das Rezept ist verschwunden. Nun liegt es an Jonas, Paul und Emily und deren Hund Muffin, dass bis zum nächsten Morgen genügend Plätzchen parat sind, da die Großeltern erwartet werden.

Die Geschichte zeigt alle Facetten einer ganz normalen Familie in der Vorweihnachtszeit. Alles beginnt in der Küche von Jonas, Paul, Emily und ihren Eltern. Für den nächsten Morgen haben sich die Großeltern angekündigt. Dafür sollen Opas Lieblingskekse gebacken werden, jedoch sind alle Zutaten weg. Zu allem Übel müssen die Eltern der drei in die Stadt, um auf den letzten Drücker ein Geschenk für Emily zu kaufen.