„Die Welt kommt nach Bethel“

Bielefeld

Jürgen Heinrich, Leiter des Künstlerhauses Lydda, spricht von einem Schmelztiegel, einem Melting Pot. Zum vierten Mal zeigt er in der Galerie am Maraweg mit 100 Arbeiten von 40 Künstlerinnen und Künstlern einen „Mehrklang unterschiedlicher Sichtweisen“ mit Malerei, Zeichnungen, Skulpturen, Radierungen, Linoldrucken, Fotografien. Lydda- und Gastkünstler unter anderem aus der Schweiz und aus Berlin treten mit ihren Werken in einen Dialog, bei dem, so Heinrich, „die Freiheit des Ausdrucks“ oberstes Gebot sei.

Von Burgit Hörttrich