Die Wiederverzauberung der Welt

Es ist überraschend, dass eine Inszenierung der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß so viele Fragen aufwirft wie diese. Dabei hat das Theater Bielefeld diese Schöpfung nicht völlig umgekrempelt, im Gegenteil, es hat sie mit relativ geringem Aufwand so original wie möglich auf die Bühne gebracht.

Dennoch enthüllt die Regie die Problematik hinter den klamaukartigen Späßen. Was ist das Thema der „Fledermaus“? Ein Mann rächt sich nach der Demütigung durch seinen Freund, indem er wiederum ihn blamiert. Das passiert auf dem Fest des Fürsten Orlofsky nach einem raffinierten Plan. Bei allem Witz, aller verblüffenden Situationskomik mit Masken, Kostümen und Akrobatik kommt doch nur wieder eine Blamage, diesmal für den anderen, heraus. Das ist weniger als nichts. Deshalb heißt es in der Operette auch: „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.“ Einen Schuldigen gibt es auch: den Champagner. Diese negative Einstellung ist mit dafür verantwortlich, dass auf die „Fledermaus“ das Werk „Berlin Alexanderplatz“ folgte. Und wie ist es bei uns, in unserer „Spaßgesellschaft“ und bei unserem „Tanz auf dem Vulkan“?