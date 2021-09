Die Wirtschaft und das Klima

Bundesumweltministerin Svenja Schulze besucht in Bielefeld Mitsubishi HiTec Paper

Bielefeld

Ein durchschnittlicher Haushalt in Bielefeld kommt auf einen Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden im Jahr. Mitsubishi HiTec Paper in Hillegossen benötigt sechsmal so viel – pro Stunde. Klar, dass auf das Konto des Unternehmens hohe CO2-Emissionen gehen. Auch deshalb statteten Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und die heimische Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar der Firma einen Besuch ab. „Wir wollen dafür sorgen, dass solche Unternehmen trotz der notwendigen CO2-Bepreisung weiterhin wirtschaftlich arbeiten können“, sagte die Ministerin.

Von Michael Schläger