Die Wissenschaft soll Flagge zeigen

Bielefeld

Die Verleihung des Bielefelder Wissenschaftspreises 2020 an die Medizinethikerin Prof. Dr. Bettina Schöne-Seifert (wir berichteten) hat Bielefelds Uni-Rektor Prof. Dr. Gerhard Sagerer am Montagabend genutzt, um an Forscher und Forscherinnen zu appellieren, stärker in der Öffentlichkeit Flagge zu zeigen und immer wieder klar zu machen, welch existenzielle Bedeutung Wissenschaft (die nicht Dogmen, sondern einer Ergebnisoffenheit verpflichtet ist) für die Gesellschaft habe. Gerade die Corona-Pandemie habe ein erschreckendes (und von vielen unerwartetes) Ausmaß an Ignoranz gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und sogar offene Wissenschaftsfeindlichkeit und Hetze gezeigt.

Von Sabine Schulze