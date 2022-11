Die wunderbare Wandlung einer Zimtzicke

Bielefeld

Einfach rattenscharf findet sich René - was kein Wunder ist, denn er ist eine Ratte. Nicht irgendeine Ratte. René ist Kammerdiener und Vertrauter des legendären und reichen König Drosselbart. Und spielt eine Schlüsselrolle in einem turbulenten Verwechslungsspiel, damit sein Herr doch noch sein Glück finden möge. Das Märchen vom König Drosselbart feierte am Mittwoch in einer Fassung von Marco Linke, der auch Regie führte, in der Komödie am Klosterplatz Premiere. 25 Vorstellungen sind geplant - die letzte am Heiligabend um 11 Uhr - um die Wartezeit auf die Bescherung zu verkürzen.

Von Burgit Hörttrich