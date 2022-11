Die Zukunft der Briten-Siedlung

In dem Quartier im Bielefelder Stadtbezirk Heepen wohnen inzwischen 261 Ukrainer

Bielefeld

130 Häuser stehen in der ehemaligen Briten-Siedlung am Dreierfeld in Heepen. 48 davon hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), der die Gebäude gehören, für die Stadt Bielefeld freigegeben, damit dort aus der Ukraine geflüchtete Menschen einziehen können. 42 der Häuser sind inzwischen belegt. Die Stadt arbeitet vor allem daran, das Quartier insgesamt zu entwickeln.

Von Hendrik Uffmann