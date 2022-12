Diebe stehlen weitere Exponate aus Villa Windel

An zwei Wochenenden hatten die Eigentümer die Türen der Fabrikantenvilla von Gustav Windel geöffnet, um sie einem breiten Publikum zu zeigen und den Blick auf einige Kunstobjekte zu lenken. Kurator Hans Schumacher freut sich, dass mehr als 2000 Menschen an den vier Ausstellungstagen der Einladung gefolgt waren. Allerdings ist er auch erschüttert: An jedem der Tage wurden Exponate gestohlen.

Der bei einer Ausstellung in der Villa Windel gestohlene Stahlstich von 1853 zeigt Kiskers Bleiche, die spätere Windelsche Bleiche in Senne.

Bereits am ersten Ausstellungswochenende in der Villa des früheren Senner Textil-Fabrikanten Gustav Windel (1873 - 1954) an der Krackser Straße war eine Medaille der Künstlerin Irene Müller gestohlen worden. Die Liste der Verluste ist inzwischen länger. Noch kurz vor Ausstellungsende am Sonntag hat ein Dieb ein Bild mitgehen lassen.