Dieb klaut 30 Packungen Kaffee und schlägt auf Ladendetektiv ein

Als er am Mittwoch beim Diebstahl von 30 Packungen Kaffee in einem Discounter an der Detmolder Straße erwischt wird, attackiert der 20-jährige Täter den Ladendetektiv. Seinem Komplizen gelingt die Flucht.

Gegen 15.45 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in Bielefeld zwei Männer, die sich auffällig verhielten, als sie sich in dem Discounter an der Detmolder Straße, Ecke Wappenstraße, aufhielten. Einer der Männer steckte mehrere Packungen Kaffee in seinen Rucksack, den er im Einkaufswagen mit sich führte.

Dann nahm sich der 20-Jährige den Rucksack und ging damit durch den Kassenbereich. Außerhalb des Ladens wurde er vom Ladendetektiv gestoppt. Mit mehreren Schlägen versuchte sich der junge Mann loszureißen. Derweil flüchtete sein Komplize.

Dem Mitarbeiter gelang es letztlich, den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten. Die Beamten erstatteten gegen den 20-Jährigen Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Diebstahl in Bielefeld: Täterbeschreibung

Den Geflüchteten beschrieben die Zeugen wie folgt: Er war zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug eine dunkelblaue oder schwarze Winterjacke, dazu eine schwarze Hose und ein schwarzes Basecap mit dem Schriftzug „Boss“.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0521/5450 entgegen.