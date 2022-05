Diese Frau managt alle 78 Bahnhöfe in OWL

Wenn Claudia-Catherina Heck (44) morgens nach 70 Minuten Zugfahrt in Bielefeld ankommt, hat sie schon gearbeitet – nicht nur auf ihrem Laptop: Zwölf Bahnhöfe liegen zwischen ihrer Heimatstadt Münster und ihrem Arbeitsort in Ostwestfalen, und jeden beäugt die Frau mit einem kritischen Blick aus dem Abteilfenster: Liegt Müll auf dem Bahnsteig? Ist die Beleuchtung in Ordnung?

Seit Anfang des Jahres ist die Münsteranerin Bahnhofsmanagerin in Bielefeld und damit verantwortlich für die 78 Bahnhöfe in Ostwestfalen-Lippe. Aber auch bei jenen Stationen, die nicht in ihrem Zuständigkeitsgebiet liegen, schaut sie hin und ruft ihre Kollegen an, wenn ihr etwas auffällt. „Ein gutes Erscheinungsbild und gute Aufenthaltsqualität sind uns allen enorm wichtig.“