Diese Frau siegt gegen Gladbach 1:0

Ilona Füchtenschnieder, Vorsitzende des Fachverbandes Glücksspielsucht in Bielefeld

Ilona Füchtenschnieder, die Vorsitzende des Fachverbands Glücksspielsucht aus Bielefeld, freut sich über ein 1:0 ihres Vereins gegen den Fußballerstligisten Borussia Mönchengladbach. „Gladbach hat sich am 13. April gegenüber unserem Verein per Unterlassungserklärung verpflichtet, nicht mehr für das unerlaubte Sportwetten-Angebot von Unibet zu werben“, sagte Füchtenschnieder am Montag.