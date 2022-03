„Dieser Krieg produziert nur Verlierer“

„Dieser Krieg macht keinen Sinn. Er produziert nur Verlierer.“ Es sind deutliche Worte, die der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen am Mittwoch mit Blick auf die Russland-Ukraine-Krise spricht. Der offensichtliche Bruch des Völkerrechts habe ihn tief erschüttert.

„Man fühlt sich zurück versetzt in eine Zeit, von der wir glaubten, sie hinter uns gelassen zu haben“, sagt Meier-Scheuven am Mittwoch am Rande der Präsentation der Frühjahrskonjunkturumfrage der Kammer. Die täglichen Bilder und Nachrichten seien nur schwer zu ertragen. „Das Leid der Menschen ist sehr greifbar und berührt uns alle.“