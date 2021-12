Das Weihnachtsgeschäft verlief erneut anders als erhofft. Corona-Maßnahmen wie die 2G-Regel haben die Besucherfrequenz merklich reduziert. Viele Kunden griffen beim Einkauf zwar tiefer in den Geldbeutel, die Umsätze gingen dennoch zurück.

Weihnachtsgeschäft bleibt in Bielefeld hinter Erwartungen zurück – Kunden zahlen mehr pro Einkauf

Nach ersten Schätzungen seien sowohl Umsätze als auch die Kundenfrequenz im Vergleich zu 2019 um ein Drittel geringer ausgefallen, so Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands OWL. „Genaue Zahlen haben wir noch nicht, aber man kann jetzt schon sagen: Das Weihnachtsgeschäft ist dieses Jahr praktisch ausgefallen.“

Besonders betroffen waren erneut die Händler im Textilbereich. Jochen Janik aus dem Modegeschäft „Strada“ schätzt, dass seine Umsätze in diesem Jahr um 45 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau zurückgegangen sind. Die Kundenfrequenz sei sogar um 50 Prozent gesunken, so der Geschäftsführer.

Auch vom Weihnachtsmarkt habe er kaum profitieren können. „Tagsüber war die Frequenz nicht höher, obwohl wir mit unserem Geschäft nah dran sind. Abends war die Altstadt zwar voller, aber da hatten wir ja schon geschlossen. Es kommen auch viele junge Leute in Gruppen, die aber nicht unsere Zielgruppe sind.“

Gefehlt habe ihm zudem das Geschäft mit Damen, die sich für die Weihnachtsfeier „chic“ machen wollten. Die Umsätze für Schmuck seien im Dezember sonst um das dreifache gestiegen; jene für Oberteile, Röcke und Hosen um rund 50 Prozent. „Das fiel dieses Jahr aber auch weg“, betont Janik.

Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes OWL. Foto: Bernhard Pierel

Merklich betroffen war neben der Textil- auch die Spielwarenbranche. Auf rund 20 Prozent beziffert Carlos Mata aus dem „Ringelreif“ seine Umsatzverluste in diesem Jahr im Vergleich zu 2019. Auch die Laufkundschaft habe um 20 Prozent abgenommen.

Positiv hebt er jedoch hervor, dass viele Kunden dieses Jahr pro Einkauf deutlich mehr ausgegeben hätten als in früheren Jahren: „Der Durchschnittsbon lag um 25 Prozent höher.“ 30 bis 40 Prozent der Kunden hätten zudem die Bändchen genutzt, um ihren Impf- und Genesenen-Status nachzuweisen.

„Das hat gut funktioniert und ich hoffe, dass das im kommenden Jahr so weitergeht.“ Auf eine schnelle Erholung setzt Mata dennoch nicht und hat von seinen vormals sechs Aushilfen bereits zwei entlassen müssen. „Und ich werde im kommenden Jahr wahrscheinlich eine weitere Stelle abbauen.“

Die Schmuckbranche scheint indes noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen zu sein. Ralf Oberwelland vom Juwelier „Böckelmann“ verzeichnete zwar ebenso weniger Laufkundschaft – wie im „Ringelreif“ gaben aber auch seine Kunden pro Einkauf deutlich mehr aus.

„Ich denke, die Leute suchen gerade nach festen Werten, weil sie dem Geld nicht mehr vertrauen.“ Mit Glück könnten seine Umsätze daher in diesem Jahr sogar an jene aus 2019 heranreichen. „Ausgerechnet habe ich es noch nicht. Aber vom Gefühl her würde ich sagen: Für uns war es ein gutes Jahr.“