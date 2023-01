Direkter ist Hilfe kaum möglich

Bielefelds Solidarpartnerschaft mit Cherkasy in der Ukraine wird weiter ausgebaut

Bielefeld/Cherkasy

Knapp 2000 Kilometer liegen zwischen der ukrainischen Stadt Cherkasy und Bielefeld, trennen das Überleben im Krieg vom Leben in Frieden. Seit im Dezember eine Solidarpartnerschaft zwischen beiden Städten beschlossen wurde, konnte viel geholfen werden. Mit dem Projekt „Wunsch-Solidar-Paket“ kann jeder Bürger einen Beitrag helfen, um die Not in Cherkasy zu lindern.

Von Kerstin Sewöster