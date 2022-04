DMG Mori holt russische Mitarbeiter nach Bielefeld

Der Bielefelder Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori AG bietet rund 30 Beschäftigten seines geschlossenen Werkes im russischen Ulyanovsk eine Weiterbeschäftigung an anderen europäischen Standorten des deutsch-japanischen Konzerns an. „Etwa ein Dutzend Mitarbeiter kommen nach Deutschland und davon wohl weniger als fünf nach Bielefeld“, sagte DMG-Mori-Vorstandschef Christian Thönes am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die meisten anderen der zuletzt 205 Beschäftigten an der Wolga-Stadt Ulyanovsk seien in eine Transfergesellschaft gewechselt. DMG Mori hatte die erst vor wenigen Jahren eröffnete Produktionsstätte wegen des Krieges von Russland in der Ukraine Ende Februar geschlossen. Erst Mitte März hatte Thönes erklärt: „Wir verurteilen den Krieg der russischen Regierung gegen die Ukraine aufs Schärfste.“ Den Umsatzverlust in Russland für das laufende Jahr hatte Thönes zuletzt mit 60 Millionen Euro beziffert.