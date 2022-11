DMG-Mori-Vorstandschef: „Wir schwimmen gegen den Markt“

Gasverknappung, hohe Inflationsraten, steigende Zinsen, höhere Kosten für Rohstoffe – alles Gift für die Wirtschaft. Und doch laufen die Geschäfte beim deutsch-japanischen Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori AG (6725 Mitarbeiter) mit Sitz in Bielefeld in diesem Jahr bisher weiter auf Hochtouren. „Auch für 2023 sind die Auftragsbücher bereits zu 80 Prozent gefüllt“, sagt Vorstandsvorsitzender Christian Thönes am Montag in Tokio.

Volle Auftragsbücher: Mitarbeiter von DMG Mori AG in der so genannten Radmagazinmontage am Standort Pfronten.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent von 1,92 auf 2,34 Milliarden Euro und markiert damit laut DMG Mori ein neues Allzeithoch.

Der Umsatz kletterte in dieser Zeit um 17 Prozent auf 1,69 (1,45) Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich sogar um 92 Prozent auf 160,3 (Vorjahr: 83,7) Millionen Euro.

Auch der Free Cashflow, der Aufschluss über die Liquidität eines Unternehmens gibt, erreichte mit 152 Millionen Euro einen Rekord. Die Umsatzrendite stieg von 5,8 auf 9,4 Prozent. „In einem Umfeld großer globaler Herausforderungen haben wir erneut eine gute Performance erzielt“, stellt Thönes zufrieden fest. „Wir schwimmen gegen den Markt.“

Den Schlüssel für den Erfolg sieht der frühere Gildemeister-Konzern unter anderem in seinem „konsequenten Kostenmanagement.“ Im Klartext: Es wurde überall gespart, wo es möglich schien. „Nicht aber bei Forschung und Entwicklung“, betont Thönes. So besteht das leitende Management in der AG nicht mehr aus rund 200, sondern nur noch aus rund 100 Beschäftigten. Auch Beratungskosten, die bisher einen zweistelligen Millionenbetrag ausmachten, seien deutlich heruntergefahren worden. Schließlich hob DMG Mori seine Preise für die High-Tech-Maschinen im laufenden Jahr um sechs bis acht Prozent an. Seit dem Jahr 2020 seien es „über zehn Prozent“, sagt Thönes.

Neues Logistikzentrum am Standort Pfronten

Produktionsunterbrechungen aufgrund von Materialengpässen – wie sie weite Teile der Wirtschaft trifft – hätten die Bielefelder bisher durch „konsequentes Lieferanten- und Lieferkettenmanagement“ vermeiden können. Mit der Inbetriebnahme eines neuen Logistikzentrums am DMG-Mori-Standort Pfronten etwa will der Konzern seine Lieferzeiten optimieren. So habe sich dort der Materialnachschub vom Lager bis an den Montageplatz von zuvor sechs Stunden auf nun unter 60 Minuten beschleunigt.

Gleichwohl bezeichnet Thönes das kommende Jahr als herausfordernd. Schon im dritten Quartal von Juli bis August gab es beim Auftragseingang gegenüber dem Vorjahresrekord ein Minus von zwei Prozent. Dennoch hob DMG Mori die Prognose für das Gesamtjahr für den Auftragseingang nochmals um 200 Millionen Euro auf rund 2,9 Milliarden Euro an. Der Umsatz soll weiterhin rund 2,3 Milliarden Euro betragen. Beim Gewinn geht der Konzern unverändert von rund 180 Millionen Euro aus.

Solarmodule auf allen infrage kommenden Dächern

Die Teuerung bei der Energie dürfte DMG Mori wohl erst im Laufe des kommenden Jahres spüren. Bei Strom und Gas profitiert der Konzern noch von laufenden Verträgen – bei Gas bis Mitte 2023. Zudem wurde bei der Entwicklerkonferenz in Tokio ein Solarprojekt beschlossen. Die DMG Mori AG werde auf alle infrage kommenden Dächer an ihren Standorten in Deutschland und Polen Solarmodule montieren. Das Projekt habe einen Umfang von knapp zehn Millionen Euro.

DMG Mori sieht auch für 2023 hohe Nachfrage

Die geopolitische Lage bleibe herausfordernd. DMG Mori habe aber ein hohes Maß an Resilienz und die Stärke, schnell und agil mit global veränderten Rahmenbedingungen umzugehen. Darauf werde es auch in Zukunft ankommen. Thönes: „Mit der konsequenten Umsetzung unseres strategischen Dreiklangs aus Automation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind wir gerade in Zeiten hoher Volatilität und Unsicherheit stabil und zukunftssicher aufgestellt.“

DMG Mori sieht auch für 2023 eine hohe Nachfrage nach Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen. Viele Kunden hätten viel Arbeit, müssten zugleich aber mit hohen Kosten kämpfen, weiß Thönes. Die Digitalisierung helfe ihnen dabei, die Prozesse effizienter zu machen. Auf die Frage nach seiner aktuellen Stimmung antwortet Thönes: „Motiviert und hellwach.“