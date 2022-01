Doppelspitze für vier Kirchenkreise

Bielefeld

Seit Jahresbeginn leiten Susanne Janson, bisher stellvertretende Verwaltungsleiterin in Bielefeld, und Uwe Gießelmann, Verwaltungsleiter in Bielefeld und seit einem Jahr kommissarischer Verwaltungsleiter in Gütersloh, die Verwaltungen von vier ostwestfälischen Kirchenkreisen gemeinsam. Neben dem Kreiskirchenamt in Bielefeld gibt es für die Kirchenkreise Gütersloh, Halle und Paderborn bereits seit fünf Jahren eine gemeinsame Verwaltung, seit 2019 am Standort Gütersloh.