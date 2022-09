Doppelter Geldsegen kommt Bedürftigen zugute

Seine Begeisterung kann Ralf Milsmann in diesem Fall nicht verbergen: "2000 Euro - das ist die größte Spendensumme, die wir jemals von Privat erhalten haben. Ganz großartig", sagt der ehrenamtlich tätige Chef des Lebensmittelpunktes Brackwede. Sein Dank geht in Richtung des Bielefelder Ehepaares Hans-Jochem (78) und Angelika Brand (73), das den Betrag anlässlich seiner goldenen Hochzeit von Verwandten und Freunden eingesammelt hatte.

Die Spendenbereitschaft der Brands geht zurück auf einen Artikel, der am 18. Juli in dieser Zeitung stand: "Wir haben im WESTFALEN-BLATT davon gelesen, wie wenig Geld manche Menschen zur Verfügung haben und wie wichtig deshalb die Arbeit des Lebensmittelpunktes ist", erklärt der frühere Wirtschaftsingenieur Hans-Jochem Brand, der seit Jahren dem Förderverein des Sennestädter Jugendlandheims Greten Venn vorsteht . Unter dem Motto "Uns geht es gut. Eigentlich haben wir doch alles" hätten er und seine Frau nach der Lektüre des Artikels spontan beschlossen, auf Geschenke anlässlich ihrer Goldhochzeit am 18. August zu verzichten und statt dessen zum Spenden zu Gunsten der Essensausgabe für Bedürftige aufzurufen.