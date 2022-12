Seit einem Monat schickt der Bielefelder Urologe Dr. Martin Betge große Autos in die Ukraine. Sein Partner Sergej Dworskyj hat sich bei einem Besuch in Bielefeld nun persönlich für die Spenden bedankt – und von seinem Alltag in Kiew erzählt.

Die Lage in Kiew, beschreibt der 36-Jährige, sei vergleichsweise sicher. „Wir kämpfen mit Raketeneinschlägen und Stromausfällen. Zuletzt hatten wir vier Tage keinen Strom. Aber im Vergleich zur Situation in Städten wie Bachmut im Donbass ist das nichts.“ Seine Frau und seine Tochter seien geflohen und leben zur Zeit im englischen Ipswich. Seine Mutter und Schwester wohnen noch in Kiew. „Wie aber Familien mit Kindern noch in Kiew leben können, ist mir schleierhaft.“