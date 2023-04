Dr. Oetker hat nichts mit diesem Gewinnspiel zu tun

Auf Facebook kursieren immer wieder unseriöse Gewinnspiele mit verlockenden Preisen. In diesem Fall versucht eine vermeintlich offizielle Dr.-Oetker-Seite, Daten von ahnungslosen Nutzern abzugreifen.

Ganz leicht mit dem Absetzen eines Kommentars und einer Registrierung eine besondere Geschenktüte gewinnen – dafür wirbt eine angebliche Facebook-Seite des Bielefelder Nahrungsmittelunternehmens Dr. Oetker. Doch ist der Aktion zu trauen?

Nein, das angebliche Gewinnspiel ist unseriös. Dahinter steckt auch nicht Dr. Oetker.

Das Fake-Gewinnspiel folgt einem bekannten Muster: Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer werden zuerst mit dem Logo eines großen Unternehmens gelockt. Dann wird den Teilnehmern ein möglicher Gewinn in Aussicht gestellt. Dafür sollen sie etwa einen Beitrag teilen oder – wie in diesem Fall – mit „Glückwunsch“ kommentieren.

Anschließend beantworten die Seitenbetreiber einzelne Kommentare und fordern dazu auf, auf einer externen Registrierungsseite Daten einzugeben. Hinter dieser Seite warten jedoch keine Gewinne von Dr. Oetker - sie dient allein dazu, Daten zu sammeln. Im Impressum ist nun eine Adresse in Großbritannien angegeben. Ein weiterer Hinweis, dass dem Angebot nicht zu trauen ist.

Stößt man auf einen Link, über den man sich für ein Gewinnspiel registrieren soll, ist es ratsam, sich die URL des Links genauer anzuschauen. Hinter dem Registrierungslink des Fake-Gewinnspiels steckt eine URL, die mit „sites.google.com“ beginnt. Üblicherweise haben solche Seiten den Firmennamen in der URL, wie bei den Teilnahmebedingungen für ein echtes Dr.-Oetker-Gewinnspiel auf Facebook zu sehen ist.

Echte Facebook-Seite hat über eine halbe Million Follower

Der Name der Facebook-Seite, die das vermeintliche Gewinnspiel verbreitet, liefert einen weiteren Hinweis: Sie heißt „Dr. Oetker fans“. Das klingt nicht nach der offiziellen Facebook-Seite von Dr. Oetker. Außerdem hat sie nur 153 Follower. Für ein bekanntes Unternehmen folgen der Seite auffällig wenig Profile. Die offizielle Facebook-Seite von Dr. Oetker hat mehr als eine halbe Million Follower.

Auf der Facebook-Seite ist weiterhin nicht zu erkennen, wer das Gewinnspiel veranstaltet - trotz der gesetzlich vorgeschriebenen Impressumspflicht. In einem Impressum müssten Angaben zu Dr. Oetker stehen, das ist jedoch nicht der Fall. Das Logo wird also missbräuchlich verwendet.

Die offiziellen Facebook-Seiten von Unternehmen erkennt man oft an dem Verifizierungsabzeichen, also einem kleinen weißen Häkchen auf blauem Grund. Dieses Zeichen bedeutet, dass die Seite des Unternehmens von Facebook geprüft und als echt anerkannt wurde.

Fotos werden missbräuchlich verwendet

Auch eine Bilderrückwärtssuche hilft, Fake-Verlosungen zu entlarven: Dieses Mal haben die Betrüger mehrere Bilder von alten Berichten kopiert. Das Foto, auf dem mehrere Menschen ein rotes Band zerschneiden, stammt etwa von einer Fabrikeröffnung im Jahr 2014 in der kanadischen Stadt London.

Das Bild, auf dem eine Gruppe von Frauen zu sehen ist, die Tüten halten, wurde 2019 bei einem Besuch der Landfrauen Herbern in der „Dr. Oetker Welt“ in Bielefeld aufgenommen. In einem Medienbericht mit dem entsprechenden Foto ist zu lesen, dass die Landfrauen nach einer Besichtigung die Überraschungstüten erhalten haben.

Es sprechen also mehrere Hinweise dafür, dass es sich hier um ein Fake-Gewinnspiel handelt. Verbraucherschützer und die Polizei warnen immer wieder davor, bei dubiosen Gewinnspiel-Angeboten die eigene E-Mail-Adresse oder sonstige persönliche Daten weiterzugeben - auch weil diese Daten verkauft werden können.