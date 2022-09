Dr. Oetker schließt Stellenabbau nicht aus

Aktuell beschäftigt Dr. Oetker rund 17.900 Mitarbeiter in 42 Ländern. In Deutschland gibt es 4600 Beschäftigte, davon 1600 in Bielefeld und Oerlinghausen. Zur Größenordnung eines möglichen Personalabbaus könnten zurzeit aber noch keine Angaben gemacht werden, da die konkreten Maßnahmen aktuell im Detail ausgearbeitet werden, hieß es. Klar ist: Dr. Oetker will möglichst schon ab 2023 jährlich Kosten von 250 Millionen Euro einsparen.

