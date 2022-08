„Dreckige Familienwäsche“ vor Gericht

In dem Prozess vor der 2. Strafkammer ist bislang unbestreitbar: Der Tresor wurde aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde geklaut, und zwar während des wöchentlichen Kirchgangs der alten Dame an einem Sonntagvormittag am 7. Februar 2016. Den geleerten Tresor fand die Polizei später auf einen Rastplatz.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet