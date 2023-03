Dreckige Hände vom Müll der andern

Bielefeld

Das aufzulesen, was ignorante Mitbürger rücksichtslos ins Gebüsch geworfen haben, um es schnell los zu sein, ist nicht die schönste, aber sicherlich eine der ehrenvollsten Aufgaben unserer Tage. Und es gibt tatsächlich Menschen, die dazu einen Teil ihres freien Wochenendes opfern – weil sie wollen , dass die schöne Natur der Umgebung schön bleibt. In Stieghorst, Oldentrup und Sennestadt sind am Samstag 50 freiwillige Helfer in drei unabhängig voneinander organisierten Aktionen in ihre Nachbarschaft ausgeschwärmt, um mit möglichst prallen Müllsäcken oder schwer beladenen Schubkarren zu den Absetzmulden zurückzukehren. Es ist ihnen gelungen.

Von Markus Poch