Drei Mehrklassen an Realschulen

Bielefeld

Das Amt für Schule reagiert auf die gestiegene Zahl der Anmeldungen in dieser Schulform und plant die Bildung von Mehrklassen an drei Bielefeler Realschulen. Die Gertrud-Bäumer-, die Heeper und die Realschule am Schlehenweg sollen jeweils eine zusätzliche fünfte Klasse bilden, damit weniger Schüler an ihrer Wunschschule abgewiesen werden müssen.

Von Peter Bollig