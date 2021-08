Drei weitere Termine

An diesem Donnerstag, 5. August, steht die mobile Impfstation von 12 bis 20 Uhr auf dem Subway-Parkplatz an der Eckendorfer Straße. Am Freitag, 6. August, können sich Bürgerinnen und Bürger von 12 bis 20 Uhr vor dem Internationalen Begegnungszentrum auf dem angrenzenden Real-Parkplatz, Teutoburger Straße 98, impfen lassen. Am Samstag, 7. August, wird auf dem McDonalds- Parkplatz, Im Brocke 43, von 9.30 bis 20 Uhr geimpft. Hier wird auch ein Kinderarzt vor Ort sein.

Verimpft wird an allen drei Terminen Johnson & Johnson und Biontech. Wer sich impfen lassen möchte, muss 12 Jahre oder älter sein, einen Personalausweis und – falls vorhanden – auch einen Impfpass und eine Krankenversichertenkarte mitbringen.

Auch das Impfzentrum bietet weiterhin Impfungen mit und ohne Termin an. An jedem Tag ab 14 Uhr ist außerdem ein Kinderarzt vor Ort, um die interessierten Eltern und Kinder umfassend zu informieren und über mögliche Risiken aufzuklären. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. www.asb-owl.de/impfzentrum