DRK-Kreisverband Bielefeld entlässt 18 Erzieherinnen

Die Entlassungsgespräche führt der Chef persönlich. Kita für Kita hat DRK-Kreisgeschäftsführer Marco Eltner in den vergangenen Tagen aufgesucht, um insgesamt 18 Erzieherinnen in der Probezeit mitzuteilen, dass sie nicht länger bezahlt werden können.

Sie waren im vergangenen Sommer eingestellt worden, als die Geschäfte des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) noch kommissarisch vom Landesverband mit erledigt wurden. Nach einer Cyber-Attacke auf das IT-System des Kreisverbandes seien Verwaltung und Buchhaltung der elf DRK-Kindertagesstätten in Bielefeld erst einmal wieder auf Papier und mit Kugelschreiber fortgesetzt worden.

Bittere Botschaft

Als die Computer Mitte Januar wieder ansprangen, verkündeten sie eine bittere Botschaft. Die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe gezahlte Kindpauschale nach dem Kinderbildungsgesetz reichte nicht annähernd aus, um die neuen Fachkräfte zu bezahlen. Marco Eltner ist seit Oktober neuer DRK-Kreisgeschäftsführer in Bielefeld: „Das DRK hatte sich übernommen. Wir können uns das Personal gar nicht leisten, so sehr wir es auch brauchen.“

Die Entlassungen riefen massive Elternproteste hervor. Zum Beispiel am Montag in der Kita Weltweit an der Waldemarstraße. Dort beschwerten sich Eltern in einer Versammlung, dass sie nicht über die Cyber-Attacke informiert worden seien und fürchteten, dass die DRK den selbst gesteckten pädagogischen Mindeststandards nicht mehr gerecht werden könne. Eltner hatte Verstärkung mitgebracht, Vertreter des Betriebsrates und des Jugendamtes: „Sie bestätigten die Kalkulationspanne und versicherten, dass es beim pädagogischen Standard in den DRK-Kitas bleiben wird.“

Übernahme durch die Stadt gefordert

Das sind mutige Worte. Denn der Stadt liegt ein Antrag des DRK und fünf weiterer Kita-Träger auf Übernahme der kompletten Finanzierungsanteile vom Kita-Jahr 2024/25 an vor. Seit dem Jahr 2013 finanziert die Stadt immerhin einen Teil des gesetzlichen Trägeranteils aus der eigenen Kasse. Die Prozentsätze variieren je nach Trägertypus und Finanzkraft des jeweiligen Trägers. Der derzeitig gültige Subventionierungssatz ist im Juni 2020 beschlossen worden und gilt bis zum 31. Juli 2024. Seit 2015 hat der DRK-Kreisverband eigenen Berechnungen zufolge 225.000 Euro zur Finanzierung der Kitas aufgebracht: „Das schaffen wir nicht länger. Zum einen, weil unsere Mitgliederzahl schrumpft, zum anderen, weil uns immer wieder neue Aufgaben zugewiesen werden. Von Flüchtlings- über Migrationsarbeit bis hin zum Katastrophenschutz,“ sagt Eltner.

Er bleibt mit diesem Hinweis nicht allein. Unter den Trägern, die eine komplette Übernahme ihres Anteils durch die Stadt fordern, zählen auch die katholische Kirche (zehn Kitas) und der evangelische Kirchenkreis (32 Kitas). Schon die bisherige Teilentlastung kostet die Stadt 335.000 Euro pro Kita-Jahr – übrigens eine rein freiwillige Ausgabe. Denn Kindergartenfinanzierung ist Ländersache.

Innerhalb des DRKs hätten sich verschiedene Kreisverbände rund um Bielefeld gewünscht, dass Eltner sie mal angerufen hätte, bevor er kündigt. Denn der Bedarf an solchen Fachkräften ist überall hoch. Allein die Stadt Bielefeld suche 46 neue, ausgebildete Kräfte, weiß Marco Eltner: „Wir haben unsere Mitarbeiterinnen auf die verschiedenen Angebote hingewiesen. Doch sie möchten gerne in Bielefeld bleiben, schon allein, um ihre Fahrtkosten niedrig zu halten.“