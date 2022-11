DRK-Wohnungstochter aus Bielefeld vor der Insolvenz

Bielefeld

Etwa 550 Wohnungen in 19 Häusern verwaltet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in verschiedenen Städten in Ostwestfalen-Lippe mit seinem Unternehmen DRK OWL Soziales Wohnen, darunter rund 20 Wohngruppen für ältere Menschen mit Demenz und gerontopsychiatrischen Erkrankungen. Weil das Unternehmen mit Sitz in Bielefeld in finanzielle Schieflage geraten ist, hat die Geschäftsführung jetzt beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt.

Von Peter Bollig