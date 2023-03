„Du stehst dem völlig machtlos gegenüber“

Adem Türkan verliert drei Familienangehörige in den Erdbeben-Trümmern in der Türkei - Hilfe aus Bielefeld

Bielefeld

Als am 6. Februar um 5.30 Uhr sein Handy klingelt, erfährt Adem Türkan von der schrecklichen Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien. „Ich habe sofort die Nachrichten eingeschaltet und versucht, Kontakt zu meiner Verwandtschaft in der Türkei aufzunehmen“, berichtet der 44-Jährige. Vergeblich! Erst drei Tage später erreicht der Unternehmer aus Bielefeld seine Tante und erhält die schockierende Nachricht, dass drei Familienangehörige in den Trümmern gestorben sind.