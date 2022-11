Durchstarten mit der eigenen Firma

Die Vorzeichen waren noch andere, als Monique Plönnigs vor einem knappen Jahr ihr Unternehmenn gründete und das Modegeschäft Pagenberg im Heeper Ortskern übernahm. Doch auch heute würde sie diesen Schritt wagen - trotz steigender Energiepreise und der Kaufzurückhaltung, die viele Geschäfte spüren. Warum, und mit welchen Ideen sie erfolgreich ist, das erklärt sie beim 71. Bielefelder Gründungstag, zu dem IHK und Handwerkskammer am 11. November einladen.

IHK und Handwerkskammer laden am 11. November zum Bielefelder Gründertag ein

Kathrin Teschke (links), Referentin für Existenzgründungen bei der IHK, und Monique Plönnigs, Inhaberin des Pagenberg Concept Stores in Heepen, laden ein zum Gründertag.

Zum ersten Mal nach Beginn der Coronapandemie findet der Gründungstag wieder in Präsenz in den Räumen der Industrie- und Handelskammer an der Elsa-Brändström-Straße statt. Und das Interesse ist da, sagt Kathrin Teschke, Referentin für Existenzgründungen bei der IHK. „Schon jetzt haben wir mehr als 50 Anmeldungen. Die Leute freuen sich darauf, die Veranstaltung wieder direkt erleben zu können.“