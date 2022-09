 Dusica Bijelic und Simon Heinle ausgezeichnet

Die Theater- und Konzertfreunde (Thekos) halten die Namen der Preisträger immer „unter der Decke“ bis zum Schluss. Erst beim „Festlichen Auftakt“ in der Rudolf-Oetker-Halle wird das Geheimnis gelüftet. Am Samstag wurde Sopranistin Dusica Bijelic mit dem Operntaler, Simon Heinle mit dem Schauspieltaler geehrt. Der Preis ist jeweils mit 4000 Euro dotiert.

Die Laudatio für Simon Heinle sprach Thekos-Vorstandsmitglied Prof. Dr. Reinhold Decker, in Schwaben georen wie auch der Schauspieler. Die Heimatorte der beiden liegen nur 80 Kilometer voneinander entfernt. Decker bescheinigte dem Schauspieler (zuletzt „Mephisto“, „Der eingebildete Kranke") eine große Wandlungsfähigkeit: "Er kann unterschiedliche Charaktere glaubhaft verkörpern.“ Dabei lägen seine Anfänge beim Krippenspiel: „Da hatte er seine erste Rolle.“ Schultheater, Schauspielschule, dann ein erstes Festengagement am Theater Kiel. In „Aladin und die Wunderlampe“ stand er zum ersten Mal in Bielefeld auf der Bühne, ein Jahr später wurde er fest engagiert. In der neuen Spielzeit verkörpert er Nick in „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ (Premiere: 9. September, Stadttheater).

Festlicher Auftakt der Theater- und Konzertfreunde in der Oetkerhalle Die Preisträger Simon Heinle und Dusica Bijelic Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Dusica Bijelic (links) mit Nena Cica Foto: Thomas F. Starke Thomas Wehling und Christina Huckle. Foto: Thomas F. Starke Generalmusikdirektor Alexander Kalajdzic (links) verabschiedet Hans-Joachim Dudler Foto: Thomas F. Starke Alexander Kalajdzic und Christine Pfitzner Foto: Thomas F. Starke Frederike Haas Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Intendant Michael Heicks Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Werner Dressler, Preisträger Simon Heinle, Ute Welscher, Michael Dickob, Christine Pfitzner, Preisträgerin Dusica Bijelic und Reinhold Decker (von links) Foto: Thomas F. Starke

Simon Heinle bedankte sich für den Preis und dafür „Teil dieser Gemeinschaft“ sein zu dürfen: „Das macht mir große Freude.“ Er bedankte sich bei allen, die mit dafür sorgten, dass er seinen Beruf so liebe: „Vom Theaterpförtner, der mich morgens immer freundlich begrüßt, bis hin zum Intendanten.“

Christiane Pfitzner, Vorsitzende der Thekos, machte in ihrer Laudatio näher mit Sängerin Dusica Bijelic bekannt. Sie fühle sich zu Hause in der Küche ("Ich koche nach den Rezepten meiner Mutter, bin aber auch selbst kreativ") und - natürlich - auf der Bühne. Sie liebe „Balkan-Food“ und stehe seit ihrer Kindheit im Rampenlicht - wenn auch nicht gleich als Sängerin.

Geboren in Bosnien-Herzegowina zog ihre Familie nach Belgrad um, als sie acht Jahre alt war. Dort hatte sie Klavier-, Schauspiel und Tanzunterricht, als Neunjährige gewann sie einen Gesangswettbewerb und mit 11 wurde Dusica Bijelic Moderatorin einer Kindershow im serbischen Nationalfernsehen. Das blieb sie vier Jahre lang, sang in der Zeit in einem Chor - auch als Solistin - und, so erzählt sie, habe sich in die Opernmusik verliebt. Die Sopranistin studierte Gesang in Belgrad und wechselte mit 22 an die Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Gearbeitet und zum Teil gelebt hat sie schon an unzähligen Orten auf der Welt: in Rom, in Barcelona, in New York. Bei einem Deutschland-Gastspiel lernte sie ihren Mann, Bass Ugo Rabec, kennen und zog mit ihm erst nach Paris, dann noch London um, sang dort am Royal Opera House in Covent Garden. In der Zeit, als ihre Tochter Giulia, heute 7, klein war, habe sie wieder in Belgrad gelebt, freiberuflich gearbeitet. Zu Giulias Einschulung allerdings habe sich die Familie eine Basis schaffen wollen: Während Ugo Rabec weiterhin freiberuflich Engagaments weltweit annimmt, sang Dusica Bijelic für ein Festengagement in Bielefeld vor.

Generalmusikdirektor Alexander Kalajdzic verpflichtete sie vom Fleck weg. Und vermittelte gleich so etwas wie Heimatgefühl. Dusica Bijelic: „Mit ihm kann ich Serbo-Kroatisch sprechen.“

Zu erleben war die Sopranistin in Bielefeld unter anderem als Gräfin Almaviva in „Die Hochzeit des Figaro“, in der neuen Spielzeit steht sie als Rosalinde in „Die Fledermaus“ als Tatjana in „Eugen Onegin“ und in der Titelrolle von „Zaza“ auf der Bühne - und gab beim „Festlichen Auftakt“ schon einmal einen Vorgeschmack auf diese Partien.

Die Sängerin: „Es ist so schön, dass es Menschen gibt, die zu schätzen wissen, was ich tue.“ Als Dankeschön sang sie das „Ave Maria“ aus der Verdi-Oper „Otello“. Und das Preisgeld? „Das investiere ich in meine Stimme.“