Nächtlicher Großeinsatz für die Bielefelder Feuerwehr. In einer offenen Tiefgarage in Sieker brannte ein E-Auto. Verletzt wurde niemand.

Die automatische Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen um 1.30 Uhr. Ein E-Auto der Marke Smart war in der offenen Tiefgarage des Eastend-Towers an der Otto-Brenner-Straße in Brand geraten.