Ehefrau mit Messer getötet: Drei Gewaltausbrüche kurz vor der Tat waren der Polizei bekannt

Bielefeld

Es ist eigentlich eine ruhige Wohnsiedlung im Stadtteil Sennestadt-Dalbke. Hier in der Straße am Piepenstrang soll der Servicetechniker (51) seiner zwei Jahre jüngeren Ehefrau mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten haben. Bislang schweigt der Beschuldigte zur Bluttat an jenem 31. Juli dieses Jahres.

Von André Best