Feuerwehreinsatz in Bielefelder-Sieker

Bielefeld

Die Brandbekämpfer der Berufsfeuerwehr und der Löschabteilung Sieker mussten am Freitagabend an die Meisenstraße ausrücken. Hinter einer Halle stand ein ehemaliger Rettungswagen in Vollbrand.

Von Christian Müller