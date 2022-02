Einfach hatte es Siva Ganesu nie. Er wuchs als Sohn tamilischer Flüchtlinge in Bielefeld auf, sein Vater arbeitete als Verkäufer in einem indischen Laden, die Mutter verdiente etwas Geld als Reinigungskraft hinzu.

Der in Bielefeld aufgewachsene Rapper „Siga“ über sein bewegtes Leben und sein Ziel, seine Geschichte zu verfilmen

Schaffte es aus schwierigen Verhältnissen nach oben: Der Rapper Siva „Siga“ Ganesu aus Bielefeld macht Musik für Gehörlose. Bald will er einen Film über sein Leben drehen.

Drogen, Gewalt und Einbrüche seien damals in seinem Umfeld Teil des Alltags gewesen, sagt der 37-Jährige. Wenn er sich heute in seinem alten Viertel in der Nähe der Stadtwerke bewegt, kommen viele Erinnerungen zurück. Und nicht alle sind positiv.