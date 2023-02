Eichenprozessionsspinner auf dem Vormarsch

Die Zahl der gemeldeten Vorkommen des Eichenprozessionsspinners hat in Bielefeld deutlich zugenommen. Weil die giftigen Brennhaare der Raupe bei Menschen allergische Reaktionen hervorrufen kann, geht die Stadt in vielen Fällen gegen den Insektenbefall vor.

In großen Gruppen sind die bis zu fünf Zentimeter langen Raupen insbesondere an Eichen, aber auch an anderen Bäumen auf ihrer Nahrungssuche unterwegs. Auch durch den Klimawandel hat sich die Raupe des Nachtfalters, der ursprünglich vor allem in südlicheren Ländern vorkommt, nach Norden ausgebreitet.