„Eichhörnchen kann kaum überleben“

Vermeintliche Tierschützer schneiden Loch in Olderdisser Gehege – auffälliger Nager ist nun in Bielefeld unterwegs

Bielefeld

Der Körper fast schwarz, der buschige Schwanz großteils leuchtend weiß: dieses Eichhörnchen fällt in jedem Fall auf. Seit knapp einer Woche ist es im Teutoburger Wald unterwegs und wurde dabei schon mehrfach gesehen, unter anderem am Bauernhausmuseum und in der Nähe der Universität.

Von Hendrik Uffmann