Bielefeld

Als Inspirationsquelle betrachten Interessierte die „Tage der Architektur“. Sie kommen aber auch, um zu sehen, was sich in ihrer Nachbarschaft Neues getan hat. Am 18. und 19. Juni werden unter dem Motto „Architektur baut Zukunft“ in 76 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden 139 Projekte vorgestellt. Bielefeld ist mit sechs Gebäuden vertreten.

Von Burgit Hörttrich