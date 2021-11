Eigentümer rechtfertigen den Abriss

Bielefeld

Diese Dreistigkeit hatte viele erzürnt: Kurz bevor das Gebäude vorläufig unter Denkmalschutz gestellt werden sollte, griffen Abrissbagger ins Mauerwerk der Hammer Mühle. Die Stadt stoppte zwar den Eingriff, es blieb aber nur noch eine fassadenlose Ruine am Dreieck von Mühlen-, Ravensberger- und Oststraße. In einem offenen Brief rechtfertigen die Eigentümer jetzt ihr Vorgehen.

Von Peter Bollig