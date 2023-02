Eigentümer wollen Brandhaus retten

Großbrand an der Heeper Straße in Bielefeld: Gebäude soll entkernt werden

Bei dem Großbrand Ende Januar waren sieben Menschen verletzt worden. Vom Treppenhaus sei so gut wie nichts mehr übrig. Deckenstrukturen - nur die Erdgeschossdecke ist aus Beton, die übrigen Geschossdecken bestehen aus einer Holzkonstruktion - seien durch Feuer, Hitze und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden, so der Sprecher. Die Außenwände allerdings hätten den Brand ganz gut überstanden. Das Ziel sei es daher, das Gebäude zu entkernen und so zu erhalten.