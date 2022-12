Ein Abend voller toller Geschichten

Herman van Veen zu Gast in der Stadthalle Bielefeld

Bielefeld

Den ersten großen Applaus gab es bereits, bevor das Quartett rund um Herman van Veen auch nur eine Note gespielt hatte. Anschließend schnappte er sich seine Geige und pustete eine dicke Ladung Staub herunter, als hätte er sie seit Jahren nicht in der Hand gehabt. Bei seinem Auftritt am vergangenen Sonntagabend in der Bielefelder Stadthalle wirkte der Niederländer jedoch alles andere als eingerostet.

Til Höllwerth