Ein Bielefelder Problemfall

Bielefeld

Wenn samstags Markt auf dem Kesselbrink ist, dann steht für die Mitarbeiter des städtischen Umweltbetriebs (UWB) vor Öffnung der Marktstände Schwerstarbeit an. „Der Platz befindet sich dann teilweise in einem katastrophalen Zustand“, berichtete Christiane Krumbholz, stellvertretende Leiterin des Bielefelder Ordnungsamtes, jetzt in der Bezirksvertretung Mitte.

Von Michael Schläger