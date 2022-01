Ein Blick in die Zukunft

Ein grauer Januar-Morgen im Jahr 2032, so gegen 7.30 Uhr. Es ist nasskalt, drei Grad Außentemperatur, feiner Nieselregen. Auf dem neuen Radschnellweg zwischen Bielefeld und Herford herrscht freie Fahrt. Genauer gesagt: Es ist kein Radler in Sicht. Zwischen Brake und Baumheide gibt es auf der daneben liegenden zweispurigen Herforder Straße den allmorgendlichen Stau in Richtung Innenstadt.

Tesla reiht sich an VW ID3, reiht sich an BMW-SUV mit Elektroantrieb, reiht sich an wasserstoffbetriebenen Bus. Ab und an ist noch das Rattern eines Lkw-Diesels zu hören, aber die werden ja bald verboten sein. Radio Bielefeld meldet von der Gütersloher Straße in Ummeln einen ähnlichen Stau. Im Westfalen-Blatt steht an diesem Tag, dass sich der Ausbau der OWL-S-Bahn weiter verzögert. Umweltverbände klagen gegen die Trasse.